Mais de 2,3 mil profissionais brasileiros participam de curso a distância sobre objetivos globais

Mais de 2,3 mil gestoras e gestores públicos, representantes da sociedade civil organizada e do setor privado brasileiros participam na semana que vem do curso a distância “Integrando a Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”

Ao longo de quatro módulos, os participantes terão a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem como conhecer o processo de adoção da Agenda e os principais desafios para os próximos anos.

A ação é resultado do Projeto Territorialização e Aceleração dos ODS, uma parceria entre Petrobras e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O curso, disponibilizado na modalidade a distância por meio de plataforma online, tem como público-alvo participantes de 116 municípios com operação da Petrobras, em 14 estados, nas cinco regiões do país. A estimativa é de que, por meio dessa ação, mais de 2 mil pessoas concluam o curso e adquiram um certificado do PNUD.

No “Módulo 1”, as alunas e alunos serão apresentados aos principais conceitos sobre desenvolvimento sustentável, o processo internacional que levou à adoção da Agenda 2030 e os principais conceitos e desafios para o cumprimento dos 17 ODS. Na segunda etapa, serão apresentados conteúdos e ações sobre o planejamento local para a implementação das metas da Agenda 2030, com exemplos práticos no Brasil.

O “Módulo 3” aborda os mecanismos e práticas internacionais, nacionais e locais como forma de promover o conhecimento sobre o monitoramento da Agenda, com foco em dados e indicadores. No último módulo, os alunos terão informações sobre o processo de formação de parcerias para o alcance do desenvolvimento sustentável nos próximos anos.

Todo o conteúdo do curso será apresentado por meio de diferentes mídias. Vídeos interativos, animações, gráficos e entrevistas fazem parte do material. Também são disponibilizados conteúdos de apoio às alunas e alunos: documentos oficiais, vídeos sobre a Agenda 2030 e indicação de leituras.

A interação com os participantes ocorrerá por meio de sessões de perguntas e respostas com instrutores do curso, em cada módulo. Aos alunos que completarem o curso, com duração de aproximadamente 12 horas, serão disponibilizados certificados de participação, emitido pelo PNUD, após a aprovação do trabalho final.

Apresentado por colaboradoras e colaboradoras do PNUD que trabalham com a implementação da Agenda 2030 e a territorialização dos ODS, o curso também terá a participação de representantes de diferentes segmentos: setor privado, sociedade civil organizada e governos.

Representantes de Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC); Secretaria de Governo da Presidência da República; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Escola Nacional de Administração Pública (ENAP); Confederação Nacional dos Municípios (CNM); Frente Nacional dos Prefeitos (FNP); Associação Brasileira de Município (ABM); Rede Brasil do Pacto Global; Movimento Nacional ODS (MNODS); e Rede ODS Brasil; além de colaboradoras e colaboradores do PNUD e da Petrobras; também deram depoimentos no curso sobre iniciativas e ações para a implementação da Agenda 2030 no país.

As inscrições já se encerraram. Em breve, todas as pessoas inscritas receberão o endereço da plataforma, login e senha de acesso, bem como mais orientações sobre a dinâmica das atividades.

Fonte ONU Brasil