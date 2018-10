Mais de 1,5 milhão de estudantes participam da Olimpíada de Matemática

Mais de 1,5 milhão de estudantes do 4ª e 5ª anos do ensino fundamental de 20 mil escolas públicas de todo o país fazem, nesta terça-feira (30), a prova da 1ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A (Obmep Nível A 2018).

A nova categoria da Obmep foi criada em setembro deste ano pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), que organiza a competição tradicional desde 2005, voltada para alunos do 6º ao 9º anos do ensino fundamental e para estudantes dos três anos do ensino médio. Desde o ano passado, a Obmep inclui alunos de escolas particulares.

A 1ª Obmep Nível A tem apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e dos ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Educação.

A participação de alunos de escolas privadas na Obmep Nível A deve ocorrer apenas em 2019 ou 2020.

As inscrições foram conduzidas pelas secretarias de estaduais de Educação e pelos representantes de escolas federais. A prova tem 20 questões objetivas, que seguem parâmetros curriculares nacionais.

Os estudantes terão uma hora e meia para resolver as questões, que privilegiam o raciocínio lógico e a criatividade. As provas são aplicadas em diferentes horários, a depender da rede de ensino.