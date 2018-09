Mais de 1000 certificados de alfabetização serão entregues amanhã em Mossoró

Amanhã (21), o Governo do Estado, através da Secretaria de Educação e Cultura, realiza a entrega de mais de 1000 certificados de alfabetização aos mossoroenses que participaram do Programa Brasil Alfabetizado, uma das frentes de ação do programa RN Alfabetizado. A entrega vai acontecer às 16h, no auditório Amâncio Ramalho, na UFERSA.

O Programa atendeu em Mossoró 1.370 alfabetizandos distribuídos em 132 turmas, sendo 75 localizadas na zona rural e 57 na zona urbana.

No último dia 06, as Secretarias de Educação e Justiça e Cidadania do RN entregam no último dia 04, 28 certificados de alfabetização do Programa Brasil Alfabetizado (ciclo 2016), a presas do Complexo Penal Feminino Dr. João Chaves, em Natal.