Mãe que narra jogos do Palmeiras para filho cego ganha prêmio da Fifa

Silvia Grecco, a brasileira que narra jogos do Palmeiras para o filho Nickollas, de 12 anos, que é deficiente visual e autista, venceu nesta segunda-feira o prêmio The Best, concedido pela Fifa, na categoria de melhor torcida.

Mãe e filho estiveram presentes no Teatro Scala, em Milão, na Itália, e não esconderam a emoção. Silvia fugiu do padrão dos discursos feitos em premiações, já que, em vez de se dirigir ao público presente, contou para Nickollas o que estava diante de ambos.

Agência efe