Mãe e bebê são baleadas em atentado contra presidiário em Baraúna

Um atentado na cidade de Baraúna, no Oeste Potiguar, acabou com um homem morto e uma mulher e uma criança de um ano baleadas na noite da terça-feira, 27 de dezembro. O presidiário Inaldo Rodrigues de Lima, conhecido como “Baby”, de 25 anos, foi beneficiado com a saída da prisão para passar o final de ano com a família e estava em casa com a esposa e a filha do casal, de um ano de idade, quando os assassinos chegaram e atiraram contra ele.

No atentado, a esposa da vítima, Maria Vanessa da Silva Oliveira, de 22 anos, e o bebê foram atingidas pelos disparos e socorridas junto com Inaldo Rodrigues para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Inaldo Rodrigues não resistiu e morreu na unidade, já a mulher e a criança não correm risco de morte.

No dia 20 de maio do ano passado, Inaldo Rodrigues foi preso, apontado como um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas em Baraúna. Ele cumpria pena na Penitenciária Agrícola Doutor Mário Negócio, em Mossoró, por tráfico de drogas.

A polícia investiga o que motivou o homicídio e busca identificar os assassinos.