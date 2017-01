Mãe confessa ter estrangulado bebê de dois anos internado em Mossoró

A mãe do bebê de dois anos internada no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró, desde o dia 28 de dezembro após ser estrangulada na cidade de Apodi, no Oeste Potiguar, confessou que agrediu a criança. Em depoimento à polícia, ela afirmou que apertou o pescoço do filho como forma de repreender o bebê, mas acabou perdendo o controle da própria força.

O bebê ainda está internado, mas o quadro melhorou e ele já responde a estímulos dos médicos. Quando chegou ao Hospital, a criança apresentava lesões no pescoço e dificuldade de respirar.

A mãe da criança afirmou que está arrependida e que estava passando por problemas pessoais. O delegado responsável pelo caso, Renato Oliveira, não pediu a prisão da mulher, antes e irá ouvir vizinhos da família pra saber se as agressões contra a criança eram recorrentes para decidir sobre a prisão da mãe.