Má qualidade dos abrigos é eleita um dos principais problemas do transporte público mossoroense

Mossoroenses ouvidos em pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESEM), apontaram a má qualidade dos abrigos e paradas e ônibus como um dos principais problemas do transporte público na cidade. Os abrigos e paradas foram classificados como ruins ou péssimos por 32,05% dos entrevistados.

Sem acessibilidade, com rachaduras e bancos quebrados e alguns até mesmo sem o teto, os abrigos de passageiros em Mossoró deveriam ter começado a ser restaurados e reconstruídos em junho de 2015. Passado mais de um ano, a maioria dos usuários do transporte público mossoroense ainda não conta com estrutura adequada para esperar pelos ônibus.

Dos 290 entrevistados, apenas sete classificaram os abrigos de passageiros como “ótimos” (2,41%), outros 108 usuários apontaram como “bons” (37,24%). Para 82 mossoroenses, os abrigos e paradas de ônibus da cidade são “regulares” (28,27%). Já 33 participantes apontaram os abrigos como ruins (11,37%) e, por fim, 60 usuários os classificaram como “péssimos” (20,68%).

No ano passado, a Prefeitura Municipal de Mossoró anunciou a construção de 48 novos abrigos de passageiros espalhados pela cidade. As paradas contariam com acessibilidade e seriam construídas com recursos do Ministério das Cidades e contrapartida municipal. No entanto, os abrigos ainda não foram concluídos.

Em junho deste ano, o vereador Genivan Vale (PDT) apresentou requerimento solicitando ao Secretário Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito, Alvibá Gomes, informações sobre a previsão para conclusão dos abrigos cobertos de passageiros do transporte público, bem como a relação dos que já foram concluídos. O documento foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Mossoró (CMM).

De acordo com a assessoria de comunicação da SESEM, ao todo, apenas 10 abrigos de passageiros foram construídos em Mossoró. A pasta aguarda o envio de mais recursos do Ministério das Cidades para concluir as obras.

Usuários estão insatisfeitos ainda com a pavimentação das vias

A pesquisa ouviu 290 passageiros de todas as linhas da cidade entre os dias 12 e 23 de setembro. Nela, os usuários reclamaram ainda do mal estado de conservação das vias por onde os ônibus passam, o que acarreta problemas como a lentidão e problemas mecânicos na frota.