Lula terá apoio do PT

O ex-presidente Lula sempre foi o suporte maior do Partido dos Trabalhadores. Mesmo enfrentando grandes turbulências tem sido procurado por candidatos a cargos eletivos para que participe dos seus programas.

Para o Diretório Nacional, chegou o momento do partido retribuir a Lula o apoio que sempre recebeu, até como estratégia para as eleições nacionais de 2018. É nesse sentido que o presidente nacional do partido, Ruy Falcão decidiu orientar os candidatos a prefeito nas grandes cidades a ler no horário eleitoral uma nota de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção e lavagem de dinheiro na última quarta-feira.

Além de nota no final de semana que será encaminhada aos candidatos nas cidades onde há segundo turno O partido também decidiu que vai realizar atos de solidariedade a Lula pelo país.

Embora desmentido com veemência, existe o boato de que o partido poderá mudar o nome da legenda para atravessar melhor as dificuldades do momento.