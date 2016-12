O partido dos trabalhadores deverá lançar a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio da Silva no início do próximo ano. O objetivo é aproveitar a baixa popularidade do governo Michel Temer e reforçar a defesa jurídica de Lula nos processos em que vem sendo acusado pela Justiça Federal. Para evitar que possíveis condenações na Justiça possam barrar sua candidatura, será conveniente fazer o lançamento até o mês de março