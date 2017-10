Lula cresce cinco pontos e lidera corrida presidencial

Na primeira pesquisa Datafolha após sua condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Lula cresceu cinco pontos percentuais na disputa pela presidência da República. Em todos os cenários simulados aparece na liderança na pesquisa publicada hoje na Folha de São Paulo.

No levantamento anterior Lula somou 30% das intenções de votos. Na publicada hoje o percentual subiu para 35%. O segundo colocado é Jair Bolsonaro, com 16%, em seguida vindo Marina Silva com 14% e João Dória com 8%.

Existe a possibilidade de Lula ficar impedido de concorrer se sua condenação for mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgará o recurso contra a sentença de Moro. Segundo a pesquisa Datafolha, isso acontecendo, muitos eleitores não veem alternativa a Lula e tendem a votar em branco ou anular quando ele não aparece entre as opções.

A capacidade de transferência de votos de Lula é de 26%. Na eleição de Dilma 37% diziam que votariam com certeza em alguém apoiado por Lula.