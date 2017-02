No velório da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, o ex-presidente Lula fez um discurso bastante emocionado, chorando por diversas vezes. Sobre as investigações sobre ele e a esposa, Lula disse que ambos foram vítimas de injustiça. “Marisa morreu triste por conta da canhalice, a leviandade e a maldade que fizeram com ela”. Antes de Lula, falaram na cerimônia fúnebre algumas liderança religiosas.