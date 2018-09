Luka Modric é eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA

Correspondendo às expectativas, o meio-campista croata Luka Modric, do Real Madrid, venceu o prêmio “The Best’, da FIFA, e foi eleito melhor jogador do mundo. Modric foi fundamental nas campanhas do Real Madrid, tricampeão da Liga dos Campeões na última temporada, e no vice-campeonato da Croácia na Copa do Mundo da Rússia. A escolha do croata põe fim a hegemonia Ronaldo-Messi, que venceram a premiação nos últimos 10 anos.

E se a seleção brasileira não conseguiu ser hexa esse ano, a rainha do futebol alcançou a marca. Pela sexta vez, Marta venceu o prêmio de melhor jogadora do mundo. Com a conquista, a jogadora brasileira se tornou a maior vencedora do prêmio individual da Fifa.

Teve mais brasileiro sendo premiado no evento realizado em Londres. Os laterais Marcelo, do Real Madrid, e Daniel Alves, do Paris Saint Germain, estão na seleção dos melhores jogadores do mundo.

No prêmio Puskás, o egípcio Mohammed Salah, atacante do Liverpool, levou o troféu de gol mais bonito da última temporada. Na categoria de melhor técnico, o escolhido foi Didier Deschamps, que levou à França ao bicampeonato mundial na Rússia.