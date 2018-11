Ludimilla Oliveira – Quando você muda de lugar!

Chegava sempre por volta das quase dezenove horas, sentava logo ali na frente e podia sentir o vento adentrando pelas janelas altas e bonitas da Escola Técnica de Comércio União Caixeral. Uma imensurável satisfação em cada aula, ademais uma turma muito querida e engajada, pois ali estavam filhos de grandes contadores da cidade Mossoró.

Eu, uma jovem empreendedora aos 15 anos , bem que imaginava que seria diferente o futuro. A vida sempre nos reserva surpresas e o inesperado é bem possível de sempre acontecer.

Mas, o mote desse escrito é mesmo o que recente tenho vivido.

Dia desses, num dos eventos da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais, na Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, me vi no passado quando menos esperei.

Dos fatos:

Fui fazer uma fotografia e de repente uma imagem na memória, que não estava posta: vi minha turma, cada um em seu lugar , a pesar da sala fechada, pude sentir o ar entrando pelas janelas que davam para a rua. Vi as crianças na praça correndo, lembrei das conversas engraçadas, dos sonhos de cada um e de uma aula de mecanografia.

Mas, eu gostava tanto de contabilidade e custos, de contabilidade pública. Sabe, eu vi o quanto foram bons aqueles dias e logo percebi, que alguns colegas já partiram dessa vida.

Foi quando entendi, o quanto tinha caminhado, quantos caminhos mudados. Plataformas de vida e de trabalho, tão diferentes do que eu pensei.

Fiz minha fotografia e subitamente compreendi, que o caminho trilhado pela escola da vida , sendo ele com educação, ela faz toda a diferença. O tempo prepara para muitas coisas e as circunstâncias moldam o ser humano, dependendo, unicamente do que se faz para vencer cada obstáculo. Aliás, a porção de fé e a presença de Deus, mudaram minha história. Olha eu aqui!