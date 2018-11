Livro publicado pela Edufersa está entre os finalistas do Prêmio Jabuti

O título é assinado por um coletivo de pesquisadores da Ufersa e do Instituto de Biociências – IB da Universidade de São Paulo – USP, que cooperaram com apoio técnico-científicos, juntamente com as universidades Federal do Ceará – UFC, Federal do Maranhão – UFMA, Estadual de Feira de Santana – UEFS, Centro Tecnológico de Apicultura e Meliponicultura do RN – CETAPIS e Serviço Brasileiro de Apoio às micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

O livro disputou na categoria “Ciência”. A Ufersa já integrou a lista de finalistas do Prêmio Jabuti outras vezes. Em 2012, o livro “Tecnologia do Pescado – Ciência, Tecnologia, Inovação e Legislação”, publicado pela Editora Atheneu, do professor Alex Augusto Gonçalves, do curso de Engenharia de Pesca da Ufersa, foi contemplado em segundo lugar na categoria Tecnologia e Informática.

No ano seguinte, em 2013, colaboradores da Ufersa também estiveram entre os ganhadores do prêmio com o livro “Polinizadores no Brasil: contribuição e perspectivas para a biodiversidade, uso sustentável, conservação e serviços ambientais”.

O Prêmio Jabuti é entregue desde de 1958 e premia anualmente autores da literatura ficcional em diversos gêneros e literatura técnica cientifica, editores, ilustradores, gráficos e livreiros.

