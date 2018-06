Liga do Câncer lança edital de seleção de bolsistas para iniciação científica

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer de Mossoró e Região (LMECC), por meio do seu setor de Ensino, Pesquisa e Extensão, torna público, o edital 02/2018, que seleciona pesquisadores de instituições de ensino superior ou centros de pesquisa a participar da seleção de projetos de pesquisa, nas modalidades: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e ao Programa Institucional de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI).

O edital tem como objetivo estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas, agregando conhecimentos e estudos, cuja premissa primordial seja as investigações das principais problemáticas atuais do município e região e que possibilitem resultados que possam ter uma aplicabilidade na prática da saúde e afins.

Pretende-se que as pesquisas tenham suas análises pautadas em indicadores de qualidade para medir e padronizar o desempenho da Instituição/Serviços/Processos, bem como, desenvolvam ferramentas de validação de processos/métodos de trabalho e treinamentos.

Podem participar do edital, professores pesquisadores da área de saúde e da área tecnológica que desenvolvam trabalhos que se enquadrem nos critérios e objetivos do edital. A bolsa, independentemente da modalidade, terá uma duração de 12 (doze) meses.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas até o dia 01 de julho, por meio do envio de documentos descritos no edital ao e-mail [email protected]. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones 3323-7711/3323-7700, no horário das 08h às 17h. O edital completo pode ser encontrado no site ligamossoroense.org.