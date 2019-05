Líder supremo do Irã diz que Teerã não negociará com EUA

Agência Brasil

No ano passado, Washington se retirou de um acordo nuclear internacional assinado com Teerã em 2015, e está intensificando sanções para paralisar a economia iraniana ao encerrar suas vendas internacionais de petróleo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, condenou o acordo, assinado por seu antecessor Barack Obama, dizendo que ele era falho por não ser permanente e por não englobar o programa de mísseis balísticos do Irã e o papel do país em conflitos ao redor do Oriente Médio.

Trump disse na segunda-feira (27) que estava esperançoso de que o Irã fosse à mesa de negociações para selar um novo acordo: “Eu, realmente, acredito que o Irã gostaria de fazer um acordo… e acho que essa é uma possibilidade que pode acontecer”.

Khamenei teria dito, segundo seu site: “dissemos antes que não iremos negociar com a América, porque a negociação não traz benefícios e carrega perigo”.

“Não iremos negociar sobre os valores centrais da revolução. Não iremos negociar sobre nossas capacidades militares”, afirmou, de acordo com o site.