Líder de tráfico é neutralizado durante confronto com a Polícia em São Gonçalo

Por volta das 5h da manhã desta segunda-feira (20), Policiais Militares e Policiais Civis realizaram operação com o intuito de capturar criminosos na comunidade Padre João Maria, município de São Gonçalo do Amarante.

Os acessos à comunidade foram fechados para impedir fugas, vez que a polícia tinha informação que diversos elementos foragidos da justiça estavam no local. O primeiro alvo da operação era a residência de Ross Anderson Marcelino do Nascimento, vulgo “Bambito”, líder do tráfico de drogas nas comunidades do Golandin, Padre João Maria e Ruy Pereira. Bambito estava de posse de uma pistola e uma espingarda cal. 12, e não obedeceu a ordem policial, tendo ainda se insurgido contra os policiais. Na reação a injusta agressão, Bambito foi alvejado e socorrido ao hospital, porém não resistiu ao ferimentos, vindo a óbito.

PM/ASSECOM