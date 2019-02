Líder da Coreia do Norte chega ao Vietnã para encontro com Trump

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, viajou de trem até a província de Lang Son, no norte do Vietnã, para o segundo encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, previsto para amanhã (27) e quinta-feira (28). É a primeira visita oficial de Kim Jong-un ao país.

O trem especial chegou hoje (26) à estação de Dong Dang e foi recebido por funcionários e civis vietnamitas, de acordo com a agência oficial de notícias do Vietnã. A segurança em Hanói foi reforçada para a visita.

Reunião

Kim, que deixou Pyongyang na tarde de sábado (23), se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda cúpula sobre relações bilaterais e questões relacionadas à paz e à desnuclearização da Península Coreana.

A previsão é que temas, como desnuclearização, o levantamento de sanções e a emissão de uma declaração de fim de guerra sejam os principais pontos das negociações.

O presidente da Coréia do Sul, Moon Jae-in, expressou seu desejo de sucesso na segunda edição da DPRK-U.S. cúpula. “Desejamos o sucesso da cúpula como uma expressão de nosso apoio aos dois líderes”, afirmou.

Comitiva

Kim deve ter reuniões com líderes vietnamitas. Ele está acompanhado por uma comitiva de funcionários do governo, a irmã Kim Yo Jong, suplente do Bureau Político do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia (WPK), e o primeiro vice-diretor do Departamento de Propaganda e Agitação e vice-presidente do Comitê Central da WPK, Kim Yong Chol.

Em junho de 2018, no primeiro encontro entre o norte-coreano e o norte-americano, foi firmado acordo com o compromisso de melhorar os laços bilaterais.

Agência Brasil

*Com informações das agências oficiais de notícias da Coreia do Norte e da China