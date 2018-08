Licitação para passarelas no Complexo Viário de Mossoró deve ser lançada dentro de quatro meses 

Em reunião com a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, na manhã desta segunda-feira, 06, o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), Willy Saldanha Filho, afirmou que o órgão está aguardando a conclusão do projeto para iniciar o processo licitatório para a construção das passarelas e da iluminação do Complexo Viário da Abolição, etapa exige prazo em torno de 120 dias.

A Prefeitura de Mossoró entregou o projeto de iluminação do Complexo, que contempla a instalação de 524 postes, com aproximadamente 900 luminárias de LED.

As passarelas serão construídas nos bairros Nova Betânia, Ouro Negro e Sumaré, respectivamente, no acesso à rua João Marcelino, proximidades do Terminal Rodoviário e nas proximidades do bairro Dom Jaime Câmara, de acordo com o estudo técnico.