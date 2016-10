Leodise Cruz deixa secretaria de Saúde de Mossoró

A nutricionista Leodise Cruz anunciou na manhã desta sexta-feira, 14 de outubro, que estava deixando o cargo de Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Mossoró. O comunicado oficial foi feito às 10 horas no Hotel Vitória. A ex-secretária apontou a dificuldade financeira do município, com recursos insuficientes para manter a Saúde Pública, como o motivo de sua saída da pasta.

Leodise Cruz apresentou ainda prestação de contas de ações tomadas durante o período em que ficou à frente da Saúde na cidade. Ela estava na Secretaria desde o dia 03 de janeiro de 2014, quando o Francisco José Júnior ainda ocupava o cargo como interino.

Este ano, Leodise Cruz assumiu a presidência do Partido da Mulher Brasileira (PMB) no município.