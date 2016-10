Leodise Cruz deixa governo Francisco José

A renúncia da secretária Leodise Cruz, tida como escudeira do prefeito Francisco José, precisa ser melhor esclarecida. Além de prestar serviços profissionais, Leodise desempenhou intensa atuação política, até a renúncia da candidatura do prefeito de Mossoró.

Um dos principais papeis da ex-secretária foi arquitetar a intervenção na Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró. O presidente da OAB, advogado Canindé Maia, denunciou que essa ação judicial foi definida em um gabinete, sugerindo que teria sido no do próprio prefeito Francisco ou no da secretária Leodise.

Outros depoentes nessa audiência pública mostraram que o capricho da intervenção fez com que, um Hospital que era mantido com repasses do governo federal que somavam cerca de R$ 500 mil teve sua manutenção aumentada para algo em torno de R$ 1.1 milhão, acrescido da folha de pagamento dos médicos das UTIs adulto e neonatal, mais o plantão de obstetrícia. Com essa responsabilidade, o total repassado chega perto de R$ 2,5 milhão, ou seja, cinco vezes mais, para um atendimento inferior ao que era prestado antes da intervenção.

É possível que Leodise permaneça em silêncio e não revele os reais motivos do pedido de afastamento. Um dia, certamente, tudo chegará ao conhecimento da população. E, não vai demorar para isso acontecer.