LBV reúne atendidos no tradicional Arraial da Boa Vontade

O mês de junho chegou e com ele as festas juninas, na Legião da Boa Vontade – LBV, o tradicional Arraial da Boa Vontade, acontecerá no próximo dia 29, às 9h, na Escola Municipal Monsenhor Joaquim Honório.

O evento contará com a participação dos assistidos pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos da LBV, como o Vida Plena (idosos), Vivência Solidária (mulheres), Criança: Futuro no Presente! (Crianças e adolescentes) e suas famílias.

A programação contará com apresentações culturais, comidas típicas, coroação do rei e rainha do milho e danças juninas. O forró pé de serra, ficará por conta da participação especial do músico Jean Xavier. A iniciativa visa proporcionar interação e confraternização da Instituição com seus atendidos, colaboradores e familiares.

Traga a sua família e amigos e venha participar do 14º Arraial da Boa Vontade, que tem como lema “Divirta-se, mas faça Caridade”.

O evento acontece na Escola Municipal Monsenhor Joaquim Honório, localizado à Rua Presidente Mascarenhas, 768, Bairro Alecrim. Informações: (84) 3613-1655

LBV