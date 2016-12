LBV doará mais de 30 toneladas de alimentos a famílias carentes no RN neste Natal

A Legião da Boa Vontade (LBV) irá doar neste mês de dezembro mais de 900 toneladas de alimentos não perecíveis, em cestas básicas, a 50 mil famílias em todo o Brasil. A Campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! É realizada todos os anos e, em 2016, irá entregar mais de 30 mil toneladas de alimentos a famílias carentes potiguares.

No Rio Grande do Norte, serão entregues cestas em cinco cidades. Em Natal, a entrega acontecerá neste sábado, 10 de dezembro, a partir das 9h, na Escola Municipal Monsenhor Joaquim Honório. No local famílias das comunidades Monte Celeste e Nova Cidade também receberão as doações.

Após a entrega, a Caravana da Boa Vontade, formada por diversos voluntários, seguirá para as cidades do interior do Estado. Dia 11 a entrega acontece em Baia Formosa, no dia 12 em Macaíba e Taipu, finalizando no dia 13, em Pedro Avelino.

Os beneficiários da campanha são atendidos pelos programas socioeducacionais da LBV, apoiados por organizações parceiras da Instituição em todo o país.

Cada cesta é composta de itens de acordo com os costumes de cada região tais como: arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, macarrão, farinha de mandioca e de trigo, fubá, goiabada, massa para bolo, extrato de tomate, milharina, carne de charque, entre outros.

As doações para a campanha podem ser feitas pelo site www.lbv.org, pelo telefone 0800 055 50 99 ou em uma das unidades de atendimento da LBV no Brasil. Em Natal, o Centro Comunitário de Assistência Social da entidade, está localizado a Rua dos Caicos, 2148 – Dix-Sept Rosado. Informações: (84) 3613-1655.