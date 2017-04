Layhre Rosado escolhido para integrar comissão do Fórum Nacional de Secretários de Desenvolvimento

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, Lahyre Rosado Neto foi escolhido para integrar a Comissão Executiva Nacional do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico, que reúne representantes de todo o País.

A escolha foi oficializada durante a realização do IV Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, evento realizado em Brasilia desde o último dia 24 com a participação de representantes e entidades de várias partes do País.

A comissão desenvolve atividades que estimulem o desenvolvimento dos municípios brasileiros, e segundo o representante potiguar, uma das prioridades da unidade de representação será encaminhar a formação do Fórum Estadual de Desenvolvimento, como forma de integrar os representantes dos municípios do RN.

“Uma das prioridades será formar o Fórum Estadual de Desenvolvimento para termos essa rede estabelecida no Rio Grande do Norte”, destaca o secretário mossoroense.

Empossado na pasta desde janeiro, o secretário Lahyre Rosado Neto destaca as dificuldades existentes no atual cenário nacional, mas destaca a necessidade dos municípios investirem na área como forma de desencadear um fortalecimento integrado das gestões.

“Não é fácil, mas precisamos fazer os gestores entenderem que o desenvolvimento precisa ser prioridade nas gestões, pois com esse fortalecimento todos os outros indicadores melhoram”, destaca o secretário mossoroense.

FÓRUM – Criado em 2010 a partir do primeiro convênio firmado entre a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae), o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Desenvolvimento Econômico trabalha desde então como um espaço de articulação, capacitação e troca de experiências, na busca de implantar ações de fortalecimento da economia e inserir o desenvolvimento local entre as prioridades da gestão municipal.

O Fórum tem como eixo central, os gestores, que buscam o fortalecimento das micro e pequenas empresas e dos empreendedores individuais.

Além disso, as atividades desenvolvidas pelo Fórum de Secretários contam com vertentes, como disseminar o desenvolvimento econômico dos municípios e universalizar esse tema entre as prefeituras; e troca de experiências entre os municípios para fortalecer iniciativas; e trabalhar no desenvolvimento temático para produzir e ampliar conhecimento na área de desenvolvimento econômico.

O Fórum Nacional é o catalisador das demandas e sugestões apresentadas pelos demais Fóruns Estaduais, articulando-as de maneira a construir uma agenda política nacional e uma pauta de atuação que promova a integração de todos.