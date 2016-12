Larissa Rosado participa da instalação da Frente em Defesa da UERN

A suplente de deputada estadual Larissa Rosado (PSB) participou na manhã desta quinta-feira, 1º de dezembro, da instalação da Frente Parlamentar e Popular em Defesa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), proposta pelo vereador Francisco Carlos (PP) e realizada na Câmara Municipal de Mossoró.

O Projeto, aprovado em 16 de novembro, tem como objetivo reforçar a luta contra a ideia de privatização da UERN, sugerida inicialmente pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), Cláudio Santos, e alimentada por setores do Governo do Estado.

Formada na UERN, Larissa Rosado reafirmou a importância da universidade não apenas para Mossoró, mas para todo o povo potiguar.

“A Uern atende mais de 12 mil alunos, tem cerca de mil professores em 30 cursos, seis campi e 11 núcleos avançados. Está presente em 17 cidades do RN, e. de forma indireta, abrange ainda mais municípios e Estados. É inadmissível a ideia de privatização”, afirma.

Formação

A Frente Parlamentar e Popular em Defesa da UERN será composta por 15 membros sendo quatro vereadores (dois da bancada da situação e dois da oposição), dois representantes da Associação dos Docentes da Uern (Aduern), dois indicados pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos da Uern (Sintauern), dois nomes sugeridos pela Reitoria da universidade, além de cinco indicações de feitas por movimentos sociais, instituições representativas de classe e/ou outras casas legislativas.