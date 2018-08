Larissa: O Governo do Estado precisa desenvolver ações concretas de combate à violência

Em Sessão Ordinária desta terça-feira, 14, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, a deputada estadual Larissa Rosado (PSDB) se pronunciou a respeito da insegurança que persiste em assombrar os Norte Rio-grandenses. Fazendo referência ao último caso que chocou o Estado, ocorrido ontem, 13, na cidade de Caicó, onde o empresário Dinobergh Almeida foi morto à tiros por assaltantes em sua própria residência, a deputada ressaltou a triste realidade de medo que a população do Estado está enfrentando.

“Se nós fizermos o cálculo do que mais se pede na Assembleia Legislativa, do que mais se cobra do Governo do Estado, a segurança sem dúvidas é a área mais cobrada. Imagino a dor da família de Dinobergh, dos filhos que não vão ter direito de ver o pai, e nós nos comprometemos em continuar essa cobrança ao Governo do Estado”, ressaltou Larissa.

Violência no RN

Dados divulgados na última semana mostram índices alarmantes. Em 10 anos, o número de homicídios no Estado cresceu 12 vezes mais do que a média brasileira, entre os anos de 2006 e 2016, segundo o Atlas da Violência 2018. Ainda, de acordo com o Ranking de violência do Brasil, o Rio Grande do Norte assumiu a liderança como Estado mais violento do país, com uma média de 68 mortes por 100 mil habitantes.

Ação na Assembleia

Em um ano e meio de mandato, 30% dos requerimentos apresentados pela parlamentar são na área da segurança pública. Aumento do efetivo policial, reforma das delegacias, modernização do sistema, melhoria nas condições de trabalho, são exemplos das solicitações feitas por Larissa na Assembleia, reforçadas pela voz da deputada na defesa diária na Casa do Povo.

Ainda em sua fala, a deputada Larissa fez um apelo ao Governo do Estado para que seja sensível aos pedidos que buscam minimizar a violência no Estado. “ O apelo que fazemos ao Executivo é que sejam desenvolvidas ações concretas com o objetivo de acabar com o terror que vive o Rio Grande do Norte”, reforça.