Lançamento da Operação Verão 2020 no litoral potiguar

Na manhã desta sexta-feira (03), o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Polícia Militar e demais órgãos de Segurança Pública do Estado, iniciou a Operação Verão 2020 no litoral norte-riograndense.

Diariamente, cerca de 800 policiais militares de efetivo extra farão o reforço do policiamento mediante recebimento de diárias operacionais.

A Operação Verão é promovida anualmente no litoral potiguar, com a intensificação do patrulhamento ostensivo em toda faixa litorânea do Estado, com o objetivo de reforçar o policiamento devido ao aumento do número de frequentadores nas praias durante o Verão, e será estendida até o final de fevereiro.

Além do patrulhamento ostensivo, a Polícia Militar do RN ainda intensifica a fiscalização de trânsito nas vias de acesso ao litoral no intuito de inibir a ocorrência de crimes de trânsito e de possíveis infrações.

“A Polícia Militar está reforçando o policiamento no litoral desde a praia de Tibau até a praia de Sagi para que os visitantes e cidadãos potiguares possam ter um verão mais seguro”, disse o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel PM Alarico José Pessoa Azevedo Júnior, enquanto acompanhava as barreiras policiais.

Participaram da abertura da Operação, a Governadora do Estado do RN, Fátima Bezerra, o Vice-governador do Estado, Antenor Roberto, o Secretário da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), Coronel PM Araújo, o Secretário-Adjunto da Sesed, Delegado Osmir Monte, o Comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel PM Aribaldo, o Comandante do Policiamento do Interior, Coronel PM Castelo Branco, dentre outras autoridades civis e militar.

PM/ASSECOM