Laíre Rosado : Resposta da Câmara ao Senado

Bem que alguns senadores alertaram. Rapidamente, a Câmara dos Deputados rejeitou todas as mudanças feitas no Senado em relação às regras eleitorais para o próximo pleito e a matéria segue para sanção presidencial.

O texto aprovado prevê exceções ao limite de gastos de campanhas; estabelece itens nos quais podem ser usados recursos do Fundo Partidário; define critérios para análise de inelegibilidade; e autoriza o retorno da propaganda partidária semestral.

Os senadores consideraram o projeto de lei permeado de equívocos e vícios, insinuaram que era contra o povo e, para resumir, o projeto era uma aberração.

Todos sabem que, para valer nas eleições municipais do próximo ano, as regras precisam ser publicadas em até um ano antes do pleito, ou seja, até o começo de outubro deste ano.

Como a sessão de aprovação dessa matéria terminou nas primeiras horas da manhã de hoje, os analistas políticos ainda não publicaram suas opiniões sobre o assunto.

O que está bem claro é que o entendimento entre senadores e deputados federais continua muito divergente, e isso não pode continuar.