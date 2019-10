Laíre Rosado: Reforma Ministerial Para Ampliar a Base Aliada

O presidente Jair Bolsonaro está sendo aconselhado pelos políticos da base aliada a promover uma ampla reforma em seu gabinete. O objetivo principal é atrair mais partidos para sua base aliada. Em outras palavras, agir como sempre fizeram os seus antecessores.

A mudança seria para 2020, ampliando a base no Congresso, nomeando senadores e deputados para o seu governo. O que chamou mais a atenção foi a desidratação ocorrida na votação da reforma da Previdência e as constantes quedas de popularidade mostradas nas sucessivas pesquisas de opinião pública.

Quando assumiu a presidência, Bolsonaro julgou que seria possível governar sem uma base formal no Congresso, uma coalizão de partidos. Hoje, tem o PSL um apoio pontual do Centrão, com Rodrigo Maia na Câmara, e os senadores com Davi Alcolumbre e Fernando Bezerra que é seu líder no Senado.

Os filhos de Bolsonaro é que reagem a qualquer mudança, temerosos da divisão do Poder com outras lideranças, pois as substituições seriam principalmente nas pastas indicadas por preferências pessoais. Para eles, não interessa a politização do ministério.