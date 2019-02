Laíre Rosado: De uma tacada só, Onyx derrota Renan e Paulo Guedes.

Depois da vitória no Senado, com a eleição do senador Davi Alcolumbre para a presidência da Casa e a desmoralizante retirada da candidatura de seu principal opositor, Renan Calheiros, os assessores do governo Bolsonaro estão assustados com o resultado.

Com um Senado renovado em mais de 85%, a disputa foi marcada por quebra de regras, desconhecimento do regimento, provocações e muitos dos novos senadores sendo manobrados por outros, mais experientes, operando como verdadeiros inocentes úteis.

Nos bastidores do governo, fala-se em vitória de Pirro. O empenho de Onyx Lorenzoni em derrotar Renan terá impacto negativo nas votações de interesse do governo. Além de Renan, Onyx também derrotou seu colega ministro Paulo Guedes.

O MDB tem a maior bancada no Senado e, como tal, tem direito a escolher a Comissão que pretender. A torcida do Governo é para que Renan Calheiros não seja indicado para presidir nem a Comissão de Justiça, nem a Comissão de Assuntos Econômicos. A decisão, entretanto, é do MDB.