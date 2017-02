Lady Gaga anuncia participação no Rock in Rio dia 15 de setembro

Após apresentação no intervalo do Super Bowl, no domingo, 05 de fevereiro, Lady Gaga anunciou nesta segunda-feira, 06, em sua página oficial no Facebook que irá se apresentar no Rock In Rio 2017, no Brasil, no dia 15 de setembro.

Lady Gaga é uma das artistas mais requisitadas pelo público para participar do Rock in Rio. Este ano, o festival contará ainda com artistas como Aerosmith, Bon Jovi, Billy Idol, Red Hot Chili Peppers e Maroon 5.

A venda oficial de ingressos do Rock in Rio 2017 começa no dia 6 de abril.