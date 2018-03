Ladrão vestido de aluno entra em sala de aula e anuncia assalto durante a chamada

Um homem armado invadiu uma escola municipal de Parnamirim, cidade da Grande Natal, no Rio Grande do Norte, e fez um arrastão na noite desta quinta-feira (22). O assaltante estava disfarçado com uma farda igual à usada pelos estudantes da instituição.

De acordo com a reportagem do G1 RN, dois homens chegaram na Escola Municipal Luiz Maranhão Filho, por volta das 20h, em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo com a arma escondida. Era ele que vestia a farda da instituição de ensino.

O assaltante entrou em uma sala de aula, sentou e aguardou o início da chamada. Foi quando sacou o revólver e anunciou o assalto. O criminoso recolheu aparelhos celulares de alunos e também da professora.

Ainda segundo o jornal, depois disso o homem seguiu para outras salas da escola e recolheu mais celulares de outros estudantes e professores. Neste momento, um funcionário da instituição chamou a atenção do bandido com um grito e ele, assustado, atirou. O assaltante disparou quatro vezes. As marcas de dois dos tiros ainda podem ser vistas em duas das paredes da escola.

O assaltante correu para o lado de fora do prédio, onde o comparsa o aguardava, e os dois fugiram levando, pelo menos, 30 celulares. A Polícia Militar foi acionada para o local, e realizou diligências na região da unidade, mas ninguém foi preso.

Foto: Kleber Teixeira/Inter TV Cabugi