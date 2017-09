Karatecas do Sesc RN participam do Panamericano em Lima

Quatro alunos do karatê do Sesc RN embarcam em novembro para Lima, capital do Peru, representando o Brasil no campeonato Panamericano. Desde 2014, os atletas Ítalo de Medeiros, de 11 anos, Larissa Luana e Nitalmaline Olga, ambas com 13 anos, treinam no Sesc Cidade Alta. Já o aluno Kadu Malcher, 14, pratica o esporte em Santa Cruz, em um projeto que apoiado pelo Sesc.

Para a professora de karatê do Sesc, Michelle Cássia, a disciplina é fundamental para o sucesso de um atleta. “Muito cedo eles descobriram que é preciso perseverar e treinar bastante. Eles são muito focados e tem um futuro brilhante”. Inclusive, a professora também embarca em novembro para o mesmo campeonato.

Em 2014, o Sistema Fecomércio, por meio do Serviço, concedeu apoio para três alunas participarem do mundial realizado na Suíça. Ainda no mesmo ano, a instituição teve duas alunas participantes do 15ª Campeonato Nacional de Karatê, realizado em Goiânia (GO).

Nesta mesma competição, a professora Michelle competiu na faixa etária adulto e arrematou sozinha cinco medalhas, 1 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Para ela, a vitória foi completa com o resultado das suas alunas – Camila obteve duas medalhas de ouro e Maria de Lourdes uma de ouro e uma de bronze – é fruto da disciplina e da dedicação de ambas. As medalhas se somaram às do Campeonato Norte-Nordeste de Karatê, realizado na Bahia na primeira quinzena de 2014.

Outro destaque do Sesc na modalidade foi a convocação de outro professor da instituição para integrar a equipe de árbitros do Campeonato Brasileiro, realizado em 2009, na capital potiguar.

