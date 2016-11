Justiça Federal rejeita pedido do MPF e mantém provas do Enem neste fim de semana

A 8ª Vara da Justiça federal no Ceará indeferiu , hoje, ação do Ministério Público visando suspender o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Com a decisão, as provas serão realizadas normalmente, nos dias 5 e 6 de novembro para os alunos de estados sem datas alteradas, como o Rio Grande do Norte. O procurador da República Oscar Costa Filho disse ao O POVO que vai recorrer da decisão no Tribunal Regional Federal (TRF).

Em seu despacho, a juíza federal em exercício da 8ª Vara, Elise Avesque Frota, decidiu em liminar que “apesar da diversidade de temas que inafastavelmente ocorrerá com a aplicação de provas de redação distintas, verifica-se que a garantia da isonomia decorre dos critérios de correção previamente estabelecidos, em que há ênfase na avaliação do domínio da língua e de outras competências que não têm “o tema” como ponto central”.