Justiça em Mossoró autoriza transferência de mais 3 líderes de facções

Da última terça-feira, até ontem (11) 39 presidiários foram transferidos do sistema penitenciário do Ceará para o presidio de segurança máxima no Rio Grande do Norte.

Aos poucos, o presídio federal de Mossoró vai se tornando o depósito dos presos, sobretudo os líderes de facção, que aterrorizam o Ceará. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte aceitou a transferência de mais três desses presos do sistema penitenciário do Ceará. Marigebio Ferreira de Freitas, Francisco Robério Ferreira Martins e Douglas Feitosa, apontados como líderes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), estão desde ontem, 11, na prisão de segurança máxima de Mossoró. Na noite anterior, o presídio federal havia recebido 15 detentos da mesma organização criminosa. E na última terça-feira, 21 integrantes do Comando Vermelho.

O Governo do Ceará acredita ter isolado os 39 homens que comandavam de dentro dos presídios cearenses o tráfico de drogas, uma rede de assassinatos dolosos e a onda de ataque que já dura dez dias em Fortaleza e outros municípios.