Justiça decide impedir Francisco José Jr de usar publicidade de campanha e participar de debates

O juiz 33ª Zona Eleitoral, Breno Valério, acatou no fim tarde desta terça-feira o pedido de tutela antecipada impetrado pelo Ministério Público nesta segunda-feira que pedia o impedimento do uso da publicidade oficial de campanha pelo prefeito Francisco José Jr.

O prefeito continuava a utilizar os espaços no rádio e na TV e a participar de debates mesmo após anunciar desistência do pleito. A decisão do juiz impede a participação do prefeito Francisco José Junior (PSD) em debates, entrevistas e a propaganda eleitoral no rádio e na TV.

Em sua decisão, Breno Valério destacou que o prefeito estava desviando a finalidade da propaganda eleitoral e confundindo a cabeça do eleitorado.

Previsto para iniciar às 20h40 de hoje o debate realizado pela TV a Cabo Mossoró já deverá ser realizado sem a presença do prefeito. A emissora aguarda ser informada para tomar as providências e adaptar o formato do debate que contará com as presenças dos candidatos Josué Moreira, Gutemberg Dias, Tião Couto e Rosalba Ciarlini.