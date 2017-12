Justiça condena Governo do RN a pagar R$ 40 mil a mãe de preso morto em Alcaçuz

O juiz Geraldo Antônio da Mota, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal, determinou que o Governo do Rio Grande do Norte deverá pagar R$ 40 mil de indenização à mãe de um detento morto na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, no ano de 2010.

A indenização se deve aos danos morais sofridos pela família e se justifica pelo fato de o detento ter morrido dentro de uma unidade prisional, portanto, sob custódia do Poder Público.

A mãe do detento morto havia entrado com pedido de indenização no valor de R$ 100 mil, alegando que o filho, que cumpria pena por tráfico de drogas, foi atingido por um tiro durante uma rebelião na unidade no dia 09 de julho de 2010. Baleado na cabeça, o preso morreu dias depois.