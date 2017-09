Justiça cassa mandatos da prefeita e do vice e determina novas eleições em Água Nova/RN

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) decidiu manter a cassação da prefeita de Água Nova, Iomária Rafaela Lima de Souza Carvalho, e também do vice-prefeito, Elias Raimundo de Souza. O julgamento aconteceu na tarde da quinta-feira, 28, e avaliou o recurso da Ação de Investigação Judicial Eleitoral-AIJE que apurou suposto abuso de poder durante as eleições municipais de 2016 no município.

Também responde processo o pai da prefeita, por Francisco Iromar de Carvalho.

A Corte eleitoral potiguar, por unanimidade de votos, aprovou o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e manteve a sentença do juiz da 65ª zona eleitoral, em todos os termos, cassando os diplomas da Prefeita e do Vice-Prefeito.

A Justiça determinou ainda que sejam realizadas novas eleições no município, além da declaração de inelegibilidade por oito anos dos três recorrentes que, segundo a decisão do Regional, participaram ativamente do processo de captação ilícita de votos e de abuso de poder econômico.

O TRE ainda não deliberou sobre a data da eleição suplementar no município. Ainda cabe recurso ao TSE.