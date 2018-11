Junior Barranquilla vence Santa Fé e jogará final contra Atlético Paranaense

Jogando em casa, o Junior Barranquilla venceu o Independiente Santa Fé nesta quinta-feira por 1 a 0 e disputará a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense sem seu principal jogador, Teófilo Gutiérrez, que fez o gol da vitória, mas foi expulso por dar uma cotovelada no final do primeiro tempo.

Em um jogo no qual ambas equipes terminaram com nove jogadores, o time de casa aproveitou a vantagem de dois gols que obteve na partida de ida, disputada em Bogotá, e confirmou a classificação sem dificuldades.

Gutiérrez fez o gol da vitória logo aos 22 minutos da primeira etapa, quando Jarlan Barrera cruzou na medida para o ex-atacante do Sporting Lisboa e do River Plate mandar para o fundo da rede com o peito.

Além de Gutiérrez, foram expulsos o lateral esquerdo do Junior, Gabriel Fuentes, com dois cartões amarelos, assim como o atacante do Santa Fé, Arley Rodríguez, e seu companheiro Diego Guastavino, mas este último com cartão vermelho direto por uma forte entrada sobre o zagueiro Rafael Pérez.

O time de Barranquilla, que no ano passado parou nas semifinais da Sul-Americana ao perder para o Flamengo, buscará contra o Atlético Paranaense, que eliminou ontem o Fluminense, seu primeiro título internacional.

Agência EFE