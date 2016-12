Juninho Alves anuncia novo secretariado da Prefeitura de Caraúbas

No próximo domingo, 1º de janeiro de 2017, o prefeito eleito de Caraúbas, Juninho Alves (PSD), e o vice-prefeito Paulo Brasil (DEM) assumem o comando da Prefeitura do município. Antes da posse, os dois indicaram os nomes que irão compor o secretariado da cidade.

“Para que o trabalho de reconstrução seja eficaz, se faz necessário uma boa equipe administrativa. Pensando nessa tarefa, escolhemos uma equipe técnica e com ampla experiência em administração pública”, afirma Juninho Alves.

Confira o novo secretariado da cidade de Caraúbas:

– Administração

Antonio Tácio de Sales Benevides, 33 anos, solteiro, Contador formado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Especialista em Gestão Pública pela UERN, sete anos atuando no ramo da Contabilidade Pública e Comercial. Ex-Secretário de Finanças da gestão Eugênio Alves; Contador e Assessor Contábil em vários municípios e recentemente atuou como professor da UERN.

– Ação Social

Maria Josinele Alves, 41 anos, casada, mãe de dois filhos (casal); pedagoga; cursando Serviço Social. Já foi Presidente da Associação de Moradores do Bairro Leandro Bezerra; diretora de PSF, secretária de gabinete e secretária de Assistência Social.

– Saúde

Monique Dantas Barreto, 37 anos, mãe de um filho e uma filha; enfermeira formada pela Universidade do Estado da Paraíba; especialista em Saúde da Família e Saúde do Trabalhador. Tem experiência em estratégia de Saúde da Família e coordenação de Serviços de Atenção Básica.

– Infraestrutura

João Miguel Câmara Araruna, 54 anos, viúvo, pai de dois filhos. Experiência com convênios e execução de obras em gestões anteriores.

– Procurador

Gilson Monteiro da Costa, 42 anos, pai de duas filhas, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Vasta experiência como advogado.

– Finanças

Manoel Lúcio Fernandes Filho, “Juninho de Duquinha”, 48 anos, casado, pai de duas filhas. Há 24 anos presta serviços à Câmara Municipal.

– Políticas do Campo e Meio Ambiente

Elionaldo Benevides Pinheiro, 34 anos, casado, pai de um filho, Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA);especialista em Controle de Pragas. Empresário, trabalha com projetos para políticas públicas do campo.

– Educação e Desporto e Cultura

Francisco Antônio Alves da Silva, 51 anos, pai de dois filhos, formado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte; pós-graduação em Gestão Educacional e Criatividade na Solução de Desafios, pela Faculdades Integradas de Patos (FIP); especialização em Ensino da Língua Portuguesa e Matemática, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e especialização em Educação do Campo pela Universidade Federal Rural do Semiárido.

Atualmente cursando o 6º Período de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (IFRN); professor concursado da Secretaria do Estado da Educação e Cultura do RN; gestor da Escola Estadual Professora Anália Costa. Desempenhou a função de Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Umarizal; secretário municipal de Administração e secretário de Saúde; em Caraúbas.

– Chefe de Gabinete

Antônio Jaimar Gomes, 32 anos, solteiro, formado em Inglês e Literaturas Inglesa e Norte-Americana, pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; especialista em Ensino de Língua Inglesa pela Faculdade do Vale do Jaguaribe. Aprendeu Inglês como autodidata, também lê em espanhol e francês.

Há 14 anos atua como professor em diversas escolas do município e nas escolas Objetivo e SESC, em Roraima. Ex-professor de Inglês da Universidade Estadual de Roraima e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte; ex-Conselheiro Tutelar; ex-diretor do NAESC; tradutor português inglês de três livros.