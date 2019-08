Julho das Pretas realiza debates e oficinas entre os dias 1 e 2, em Natal (RN)

Em referência ao 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha, acontece o seminário “A mulher negra nos espaços de luta e resistência por direitos – história, conquista e desafios”. O evento acontece no IFRN Natal Central, entre os dias 1 e 2 de agosto, e faz parte da programação da 7ª Edição de Julho das Pretas.

No dia 1º de agosto, serão realizadas quatro rodas de diálogos, das 8h30 às 14h30, relacionando os temas negritude e feminismo a políticas públicas, religiosidade e democracia. Já na sexta-feira (2), acontecerão oficinas das 9h às 12h e das 14h às 16h, além de programação cultural no fim da tarde. A realização é do IFRN e do grupo de estudos Negêdi, com apoio do Sinasefe.

Brasil de Fato