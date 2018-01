Jovens podem realizar alistamento militar até 30 de junho

Os jovens que completam 18 anos em 2018 já podem realizar o alistamento militar. De 1º de janeiro até 30 de junho, é possível cumprir com a obrigação pelo site ou diretamente nas Juntas de Serviço Militar mais próxima.

Para se alistar no site, é necessário informar apenas o número do CPF. Caso o jovem não possua o documento, deve levar à junta militar a certidão de nascimento, comprovante de residência e um documento oficial com fotografia, como a carteira de identidade ou a carteira de trabalho.

Uma vez feito o alistamento, o jovem recebe um número de registro de alistamento no Certificado de Alistamento Militar (CAM) e poderá verificar, por meio do portal, se continuará na seleção para uma das Forças Armadas, Marinha, Exército ou Aeronáutica, ou se foi dispensado, recebendo o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). Anualmente, cerca de 1,8 milhão de jovens participam do processo e 100 mil são convocados e incorporados às Forças.

Obrigatoriedade

Todos os brasileiros do sexo masculino que fazem 18 anos neste ano devem se alistar, inclusive aqueles com deficiência física ou mental. Se perder o prazo, o jovem deve ir a uma junta, pagar uma multa de R$ 4,10, que aumenta por dia de atraso, e realizar o alistamento.

O estudante João Gabriel Carneiro, de 17 anos, não deixou para a última hora e já se alistou nessa quarta (3) pelo site. “O site é bem simples, não tive dificuldade, tem informações e outras perguntas mais frequentes já respondidas. O que eu não sabia perguntei para amigos que já fizeram, e agora estou esperando o resultado”, contou.

E fique atento: quem não se alista não pode se matricular em qualquer estabelecimento de ensino; obter passaporte ou prorrogar a validade do documento; ser empregado em empresas ou exercer cargo público; prestar concursos; obter carteira profissional e registro de diploma de profissões liberais; entre outros impedimentos.

Não é possível adiar o alistamento, apenas a incorporação, no caso daqueles que desejam participar de seleções dos quartéis da Marinha, Exército ou Aeronáutica. Os jovens que fazem faculdade de medicina, odontologia, veterinária ou farmácia podem adiar a incorporação até o fim do curso e, quando se formarem, poderão servir como oficiais temporários.

