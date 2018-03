Jovens do Ceduc Mossoró terão cursos de marceneiro e eletricista

Os adolescentes do Centro Educacional (Ceduc) Santa Delmira, unidade de semiliberdade localizada em Mossoró/RN, terão novos cursos profissionalizantes a partir da próxima semana. A Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (Fundac/RN), em parceria com o Lar da Criança Pobre, ofertará cursos de marceneiro e eletricista para seis socioeducandos.

Os cursos tem duração média de seis meses e acontecem na Escola Santa Elisabete. Os adolescentes participam das oficinas após regressarem das aulas na rede regular de ensino.

Em 2017, outras turmas puderam concluir os cursos ofertados pela Lar da Criança Pobre, instituição filantrópica sem fins lucrativos, colaborando com a inserção dos socioeducandos no mercado de trabalho.

De acordo com a direção do Ceduc, dos 10 adolescentes que cumprem medida na unidade, dois já conseguiram trabalho como pintor e soldador de portões. Outras duas unidades são administradas pela Fundac na cidade, o Ceduc Mossoró, unidade de medida de internação, e o CIAD Mossoró, onde os adolescentes recebem o primeiro atendimento e aguardam a decisão judicial sobre qual medida socioeducativa irão cumprir.