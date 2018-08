Jovem morre em troca de tiros com a Polícia em Mossoró

Um homem identificado como Vanderson Felipe Leal, conhecido como “Peninha”, morreu em um confronto com agentes da Divisão de Policia do Oeste (Divpoe) na manhão desta quinta-feira, 02 de agosto, em Mossoró. De acordo com a polícia, o jovem atirou contra os investigadores durante uma operação no bairro Belo Horizonte.

Ainda segundo a PM, uma equipe da Divpoe realizava investigação na Rua São José quando foi recebida a tiros por um grupo de criminosos.

Ferido, Vanderson Felipe chegou a ser socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), mas não resistiu. Os comparsas fugiram.

A operação continua no bairro.