Jovem mata companheiro e é presa após ligar para a polícia

Foi presa na noite deste sábado (4) em Caicó, na região Seridó potiguar, uma jovem de 19 anos que, após matar o companheiro a tiros comunicou o fato à polícia. A Polícia Civil trata o caso como legítima defesa, de acordo com o depoimento da jovem à polícia, o crime teria sido motivado pela violência do homem contra ela. Segundo a Polícia Civil, Ailton Arthur Dantas Santos, de 25 anos, tinha uma arma de fogo registrada. Durante uma briga, a mulher teria alcançado a pistola e disparado um tiro contra ele.

Após ligar para a polícia a mulher confessou o crime em depoimento e permaneceu detida na manhã deste domingo (5). Segundo a Polícia Civil, ela informou que tinha um relacionamento de aproximadamente dois anos com o homem, morando juntos desde o início do namoro, mas por conta de mal tratos, revelou que haviam se separado por conta das constantes agressões que sofria.

O casal retomou o relacionamento há cerca de um mês, voltando a morar junto. No momento do crime, disse a jovem, o homem teria ficado excessivamente ciumento, chegando a agredi-la fisicamente, ameaçando-a com arma de fogo.

Neste sábado (4), os ânimos se acirraram e a mulher alcançou a arma de fogo que o homem havia soltado e atirou contra ele. A princípio, disse a Polícia Civil, o caso é considerado legítima defesa, porém a mulher permanece detida para o caso também ser avaliado pelo judiciário.