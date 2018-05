Jovem em estado grave consegue recursos para exame mas a situação ainda é delicada

Internada no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró, Larissa Fernandes de 17 anos tem contado com ajuda de amigos e familiares para a obtenção de verbas para gastos que melhorem a sua condição de saúde atual. Larissa está com suspeita de meningoencefalite, uma doença considerada grave, que atinge o cérebro e as meninges, causando inflamação. Ainda em processo de investigação do caso de saúde, a confirmação depende de uma série de exames de ressonância.

Dos 21 dias que Larissa está como paciente do HRTM, 10 é na UTI. A campanha feita pelos amigos que estudam com ela conseguiu angariar recursos suficientes para pagar os exames necessários e o anestesista para o procedimento.

Segundo a tia de Larissa, “agora é só melhorar o quadro clínico dela para que possa fazer essas ressonâncias porque hoje ela não teve condições físicas de sair do hospital”. Quem tiver interesse em fazer doações ou mais informações sobre o caso, pode entrar em contato com a família através dos seguintes telefones: 084 98881-4152 ou 98864-5890.