Jovem é executado a tiros no quintal de casa no loteamento Santa Helena

O sábado começou com mais uma morte violenta em Mossoró. O jovem Alexandre Félix de Lima, de 19 anos, foi assassinado a tiros no quintal da casa onde morava, na Rua Inácio Ferreira de Souza, no loteamento Santa Helena.

De acordo com o relato de testemunhas, a vítima estava na calçada da casa quando dois homens chegaram em uma moto e começaram a atirar. O jovem ainda correu para o interior da casa, mas foi perseguido e executado no quintal.

Esta foi a 158° morte em consequência da violência em Mossoró este ano. Até o momento, não há pistas sobre a identidade dos assassinos.