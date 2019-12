Jovem é baleado e morto a 100 metros de casa

O Jovem entregou o celular aos criminosos, e teria corrido com a chave da moto, para não entregá-la aos assaltantes, quando um dos bandidos efetuou cerca de quatro tiros em sua direção, dois quais dois atingiram as costas do rapaz. Thiago Millan foi socorrido por um familiar para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto São Manoel, mas não resistiu e morreu ao dar entrada naquela unidade de saúde. O crime aconteceu cerca de 100 metros da casa da vítima.