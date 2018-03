Jovem é assassinado em lanchonete no bairro Belo Horizonte

O jovem Maykon Eduardo da Silva, de 20 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça quando estava na calçada de uma lanchonete na Rua Pedro Gomes de Oliveira, bairro Belo Horizonte, em Mossoró, na noite de terça-feira, 13 de março.

Maykon estava sentado com a esposa em uma mesa e, no momento que a mulher saiu para pagar a conta, dois criminosos chegaram e atiraram contra o jovem. Os assassinos fugiram.

Familiares e amigos informaram que Maykon Eduardo não tinha envolvimento com crimes e trabalhava com o pai no mercado da Cobal.

A Polícia ainda não sabe o que motivou o crime e nem qual a identidade dos assassinos.