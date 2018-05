Jovem é assassinado com tiro de escopeta no bairro Alto da Conceição

O forneiro José Leandro Dantas da Fonseca, de 19 anos, foi assassinado a tiros por volta das 20h30 da terça-feira, 29 de maio, na Rua Flávio de Oliveira, na região do Pantanal, Bairro Alto da Conceição, em Mossoró. O jovem foi executado com um tiro de escopeta no rosto.

Um rapaz que estava com Leandro no momento do crime informou à polícia que os dois foram para o local comprar drogas, mas os traficantes não os reconheceram e atiraram contra eles. Ainda de acordo com a testemunha, os criminosos perguntaram se eles eram integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas quando responderam que não faziam parte de nenhuma facção, um dos atiradores os acusou Leandro de ser membro do Sindicato do Crime do RN.

Baleado, José Leandro morreu no local. Já o amigo da vítima, por ser natural do estado de Minas Gerais, não foi acusado de pertencer à facção criminosa Sindicato do Crime e conseguiu escapar sem ser atingido. Ninguém foi preso.

A região onde o crime aconteceu é dominada pela facção criminosa PCC, que ostenta pichações com a sigla em diversas casas. Já o bairro Paredões, onde José Leandro morava, é dominado pelo Sindicato do Crime.

Com este homicídio, Mossoró contabiliza 105 mortes em consequência da violência em 2018. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM).

Foto: Fim da Linha.